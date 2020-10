In Argentina più di 14.300 contagi in 24 ore

AGI - In Argentina sono stati registrati 14.308 nuovi contagi da Covid-19. Il numero complessivo dei casi è salito a 1.116.609. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 430 per un totale di 29.730. Il numero di letti di terapia intensiva occupati dai pazienti covid-19 è di 4.952, secondo il rapporto del Ministero della Salute.

La provincia di Buenos Aires rimane il distretto con il maggior numero di casi finora registrati (535.235, di cui 4.221 registrati ieri), seguita dalla capitale del paese, con 145.103 contagi, 598 dei quali segnalati nelle ultime 24 ore.

Al di là di questi due distretti, quelli con la più alta concentrazione di popolazione del Paese, crescono i casi nell'entroterra: sono 2.235 diagnosticati nella provincia centrale di Santa Fe e 1.819 nella provincia centrale di Cordoba, sempre nelle ultime 24 ore.

Finora, in Argentina, dove dal 20 marzo sono in vigore misure di isolamento, sono stati effettuati in totale 2,8 milioni di test per rilevare il virus, con un tasso di 63.533 test per milione di abitanti. Il presidente argentino, Alberto Ferna'ndez, venerdì scorso ha esteso diverse restrizioni alla circolazione nelle diverse province del Paese, per contenere la pandemia covid-19 per un periodo di 14 giorni, fino al prossimo 8 novembre.