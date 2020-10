In alcuni Stati Usa si può cambiare il voto. E Trump ha invitato a farlo

AGI - Cambiare il proprio voto: è quanto è consentito in alcuni Stati americani, quando si vota in anticipo. E a questa possibilità ha fatto riferimento il presidente Donald Trump in un 'tweet' di buon mattino: "È fortemente di tendenza (Google) da subito dopo il secondo dibattito: POSSO CAMBIARE IL MIO VOTO? Si riferisce a cambiarlo a mio favore. La risposta nella maggior parte degli Stati è SÌ. Andate a farlo. È l'elezione più importante della vostra vita!"

Strongly Trending (Google) since immediately after the second debate is CAN I CHANGE MY VOTE? This refers changing it to me. The answer in most states is YES. Go do it. Most important Election of your life!