Trump esclude il Canada dai dazi all'import di alluminio 

AGI - Gli Usa escludono il Canada dai dazi all'import dell'alluminio. Lo annuncia la Casa Bianca in una nota. "Gli Stati Uniti e il Canada hanno concluso con successo un accordo sul commercio di alluminio per cui alla luce di questo le importazioni di alluminio dal Canada non saranno trattate come un problema per la sicurezza nazionale e dunque ho deciso di escludere il Canada dai dazi all'import", dichiara il presidente americano Donald Trump.

"Gli Stati Uniti continueranno a monitorare l'attuazione e l'efficacia dell'intesa in base alle esigenze della sicurezza nazionale", avverte il comandante in capo, segnalando che i dazi potrebbero tornare in vigore nel caso di un'impennata di import non consentito dal Canada, ovvero se le importazioni superassero il 105% del volume mensile fissato.