Primo sì del Senato Usa ad Amy Coney Barrett

AGI - Via libera della Commissione Giustizia del Senato alla nomina di Amy Coney Barrett alla Corte Suprema al posto di Ruth Bader Ginsburg. I democratici hanno boicottato la votazione segnalando "i danni che la conferma della Barrett porterebbe alla Sanità, ai diritti alla vita, alla possibilità di votare e ad altri diritti fondamentali americani, oltre che al fatto siano in corso le elezioni presidenziali".

La nomina in commissione è passata con 12 sì dei repubblicani e 10 astensioni dei democratici. Il presidente del panel, Lindsay Graham, ha negato la necessità di avere la presenza di almeno due esponenti della minoranza per considerare il voto valido. "Il giudice Barrett va in aula, l'abbiamo fatto", commenta Graham. Dunque la parola passa all'aula del Senato che, dopo una serie di procedure, dovrebbe dare il via libera definitivo alla nomina di Barrett lunedì prossimo. Se confermata, sarà la terza nomina di Trump alla Corte Suprema (un record) e quella piu' veloce della storia.

Grande giorno per l'America". Così Donald Trump ha commentato via Twitter l'approvazione in commissione Giustizia della nomina di Amy Coney Barrett alla Corte Suprema. "Passa ora all'Aula del Senato per il voto finale", esulta il presidente a poche ore dal secondo ed ultimo faccia a faccia in tv con lo sfidante democratico Joe Biden a Nashiville, Tennessee.