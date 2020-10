Trump promette di difendere Cristoforo Colombo. Le donne marciano contro la Barrett

AGI - La marcia delle donne ha inondato le strade di Washington Dc e altre città Usa trasformandosi in una protesta contro il presidente Donald Trump e la nomina della conservatrice e anti-abortista Amy Coney Barrett alla Corte Suprema. La prima marcia delle donne, diventata un appuntamento annuale, era stata organizza all'indomani dell'inaugurazione del tycoon alla Casa Bianca nel 2017. Questa edizione, nell'era del coronavirus, si e' svolta con mascherine obbligatorie e in alcuni casi con eventi virtuali.

Speaker e manifestanti hanno esortato il Congresso a sospendere l'iter di conferma di Barrett alla Corte Suprema. Una decina di donne si sono vestite di rosso come nel piu' famoso (e censurato) libro della scrittrice canadese Margaret Atwood: "Il racconto dell'ancella". Mostravano cartelli con la scritta: "Trump-Pence fuori ora". Tra i manifestanti anche una bimba di 7 anni vestita come il giudice icona liberal scomparsa all'eta' di 87 anni Ruth Bader Ginsburg, che Barrett dovrebbe sostituire alla Corte Suprema. Un piccolo gruppo di donne conservatrici si invece radunato davanti alla sede del massimo organo giudiziario Usa per sostenere la nomina di Barrett. "Per la vita e' a favore delle donne urlavano - l'aborto tradisce le donne". Sul fronte opposto, a sostegno del diritto all'interruzione di gravidanza, lo slogan era: "Il corpo e' mio e me lo gestisco io".

Donald Trump difende con vigore l'eredita' di Cristoforo Colombo, tra i simboli nel mirino della 'cancel culture' e del movimento iconoclasta nato sull'onda delle proteste contro il razzismo. Durante il comizio elettorale del Michigan, Trump si scaglia contro "la sinistra radicale" e "Antifa" che vogliono rimuovere le statue dell'esploratore italiano "che ha scoperto l'America". "Non finche' io saro' presidente", assicura il tycoon, elogiano "il gruppo di grandi italiani" che a New York ha circondato la statua di Colombo per evitare che venisse distrutta dai manifestanti, "costringendo Antifa a desistere".

Trump attacca dunque lo sfidante democratico Joe Biden, reo di voler cambiare il nome della festivita' Usa "Columbus Day", in "Indigenous Day" ovvero nel "giorno dei Nativi". "E' politicamente scorretto", dichiara Trump, garantendo di voler proteggere tutti i simboli della storia Usa e ricordando di aver firmato una legge che prevede 10 anni di carcere per chi distrugge monumenti. Alcune statue dedicate a Colombo sono state rimosse a Newark, Buffalo e a Columbus durante le proteste contro il razzismo scatenate dall'uccisione dell'afroamericano George Floyd a Minneapolis da parte della polizia.