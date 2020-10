Usa 2020: il duello tv Trump-Biden di domani ci sarà (ma a distanza)

AGI - I due sfidanti alla Casa Bianca, Donald Trump e Joe Biden, si scontreranno in tv domani alla stessa ora ma a distanza: il presidente parteciperà a un townhall, evento in cui si risponde a domande dei telespettatori, sull'emittente Nbc News mentre lo sfidante democratico sarà sulla Abc.

Lo scontro a distanza andrà in onda nel giorno in cui si sarebbe dovuto tenere il secondo dibattito presidenziale, cancellato dopo che il presidente americano era risultato positivo al coronavirus. La proposta di tenerlo online era stata respinta dallo stesso Trump. A quel punto Biden aveva annunciato che avrebbe tenuto un evento in formato townhall quello stesso giorno, il 15 ottobre, sull'emittente Abc.

Il capo della Casa Bianca ha risposto oggi annunciando la sua partecipazione a un appuntamento similare sulla rete Nbc, che avrà luogo lo stesso giorno alla stessa ora a Miami. "Sarà un evento all'aperto in conformità con le linee guida decretate dalle autorità sanitarie, in accordo con tutte le regole governative", hanno fatto sapere dall'emittente. La moderatrice, Savannah Guthrie, starà a 3,5 metri dal presidente e i partecipanti dovranno indossare le mascherine.

Il direttore del National Institutes of Health Clinical, Clifford Lane, ha affermato con "un alto livello di fiducia", sulla base degli esami effettuati, che Trump "non sta diffondendo il virus".