Trump si fa beffe dell'Europa: non erano quelli con pochi contagi?

AGI - "Grossa impennata del virus cinese in Europa e altri posti che le Fake News erano soliti indicare come esempi di posti che stanno facendo bene, in modo da far apparire male gli Usa". Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, esortando a essere "forti e vigili". "Vaccini e cure arrivano presto", ha aggiunto.

Trump se l'è presa anche con i manifestanti che sono scesi in piazza a Portland, in Oregon, alla vigilia del Columbus Day e hanno abbattuto le statue dei presidenti Usa. Sono "gli stupidi (sostenitori, ndr.) di Biden ed ESTREMISTI DI ANTIFA", il movimento statunitense di sinistra e antifascista.

"I pazzi della Sinistra Radicale a Portland non vogliono alcun aiuto dalle forze dell'ordine che gli forniremo all'istante. Votate!" ha aggiunto a proposito di quanti, nella notte, hanno abbattuto le statue di Lincoln e Theodore Roosevelt. "Mettete questi animali in prigione, subito", ha aggiunto.