La Gran Bretagna pensa a un nuovo lockdown nazionale

AGI - La Gran Bretagna registra altri 12.872 casi di coronavirus e 65 morti nelle ultime 24 ore. Il giorno precedente i nuovi casi erano stati 15.166 e le vittime 81. Le infezioni confermate dall'inizio dell'epidemia sono 603.716 casi e le vittime 42.825. I numeri della domenica, ricorda il Guardian, sono spesso inferiori a causa dei ritardi nelle segnalazioni durante il fine settimana.

Un nuovo lockdown nazionale in Gran Bretagna è possibile, anche se bisogna fare il possibile per evitarlo a tutti i costi. Lo ha ammesso il professore Peter Horby, uno dei consulenti del governo, citato dalla Bbc. Horby ha spiegato che il Regno Unito è ad un "punto precario", poiché i casi di Covid-19 e i ricoveri ospedalieri continuano ad aumentare. Domani il premier, Boris Johnson, dovrebbe annunciare restrizioni locali più severe.

Intanto il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, è stato accusato di aver violato il divieto di bere alcolici dopo le 22, da lui stesso varato nell'ambito delle misure anti-Covid. Secondo quanto riportano i media britannici, Hanckock è arrivato ieri sera alle 21.40 alla Camera dei Comuni e al bar ha ordinato un bicchiere di bianco, facendo poi una battuta goffa: "Offro io, ma del metodo di pagamento è incaricato il sistema sanitario inglese, quindi non pagherò niente".

A raccontarlo al Mail on Sunday è stato un deputato Tory, secondo cui il ministro e' rimasto al bar della almeno fino alle 22.25, nonostante lo speaker della Camera, Lindsay Harvey Hoyle, avesse insistito in precedenza sul fatto che anche in Parlamento bisognasse rispettare il 'coprifuoco' delle 22 sul consumo di alcolici, imposto ai pub inglesi.

Il portavoce del ministero della Salute ha chiarito che "non e' stata violata alcuna regola", perché Hancock ha lasciato il bar prima delle 22 per una votazione in aula. Il portavoce, però non ha chiarito se il ministro sia tornato al bar in un secondo momento.