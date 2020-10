Negli Usa superati i 7,5 milioni di casi di Covid-19

AGI - Gli Stati Uniti hanno superato la soglia dei 7,5 milioni di casi di Covid-19 (7.500.964), secondo i dati della Johns Hopkins University che registrano nel Paese più colpito al mondo dalla pandemia un totale di 210.886 decessi.

I dati indicano che, nonostante New York non sia più lo Stato americano con il maggior numero di infezioni, continua a essere il più colpito in termini di morti: con 33.219 vittime è al di sopra di Paesi come Perù, Francia e Spagna.