Trump s'accinge a lasciare l'ospedale: "Mi sento meglio di vent'anni fa"

AGI - "Mi sento davvero bene. Non abbiate paura del Covid. Non lasciategli dominare la vostra vita". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, via Twitter, annunciando che lascerà l'ospedale Walter Reed oggi alle 18:30 locali (mezzanotte e mezza in Italia).

"Abbiamo sviluppato, sotto l'amministrazione Trump - ha tenuto a sottolineare - alcuni farmaci davvero grandiosi e conoscenze. Mi sento meglio di 20 anni fa".

Già in precedenza il capo di gabinetto Mark Meadows aveva affermato che il presidente "ha continuato a migliorare nella notte ed è pronto a tornare alla normale routine di lavoro" alla Casa Bianca dopo essere stato ricoverato al Walter Reed venerdì scorso per Covid.

Il presidente "potrebbe non essere del tutto fuori dal guado" ma le sue condizioni sono tali da consentirne il ritorno a casa, ha detto il medico di Trump, Sean Conley, segnalando che "nelle ultime 24 ore ha continuato a migliorare". Contro il coronavirus "riceverà un'altra dose di remdesivir" e poi potrà uscire.

Conferme circa il miglioramento di Trump anche dall'ex sindaco di New York e avvocato personale del presidente, Rudolph Giuliani: "Il Presidente Trump sta benissimo, ho parlato con lui ieri sera e diverse volte nel weekend. All'inizio, quando gli è stato diagnosticato il Covid, ha avuto alcuni problemi, poi la sua condizione è migliorata, la febbre diminuita. Da venerdì sera non ha più febbre e tosse. Le sue condizioni di salute sono buone" ha detto Giuliani a Quarta Repubblica di Nicola Porro su Retequattro. " Ieri ha parlato con i suoi sostenitori, li ha incontrati fuori dall'ospedale: loro lo amano. E' evidente - ha aggiunto - il loro entusiasmo nei suoi confronti, apprezzano molto quello che sta facendo per il Paese anche ora che si è ammalato a causa di questo virus cinese e comunista. Le persone adesso si stanno radunando e ribellando ancora di più mostrando supporto al nostro presidente".