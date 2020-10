Trump contro il cambio "in corsa" delle regole per il confronto in tv 

AGi - Il presidente Donald Trump allude alla possibilità di non accettare un cambio in corsa delle regole per i confronti in tv. "Perché dovrei consentire alla Commissione per i dibattiti di cambiare le regole per il secondo e terzo dibattito quando ho facilmente vinto l'ultima volta", twitta il comandante in capo.

Why would I allow the Debate Commission to change the rules for the second and third Debates when I easily won last time? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2020

Dopo il caotico primo confronto in tv, la Commissione ha annunciato un nuovo format e nuove norme perché "la discussione si svolga in modo più ordinato". Lo sfidante democratico Joe Biden si è detto pronto ad ogni cambiamento che anzi aveva reclamato.

Prima del tweet di Trump anche la portavoce Kayleigh McEnany non ha assicurato la partecipazione del presidente ai prossimi due dibattiti se le regole saranno cambiate. "Il presidente pensa che l'unico modo perché ci sia un dibattito equo è il cambio del moderatore o della nomination democratica", ha dichiarato Enany durante il briefing con i cronisti alla Casa Bianca. "Vuole dibattere, pianifica di partecipare al dibattito - ha aggiunto - ma vuole che le regole e lo scambio siano equi. Non accetta norme che impediscono a certi candidati di performare bene".