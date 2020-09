Malta rivuole indietro un dente di squalo preistorico donato al principino George

Il governo Maltese ha chiesto alla Famiglia Reale britannica la restituzione del dente di uno squalo preistorico regalato al principino George, 7 anni, dal celebre naturalista inglese David Attenborough. Il dono è stato annunciato da Kensington Palace sabato scorso. Attenborough aveva scoperto il fossile, risalente a 23 milioni di anni fa, durante un viaggio a Malta alla fine degli anni '60, quando l'isola aveva da poco conquistato l'indipendenza dal Regno Unito.

Il ministro della Cultura di Malta, Jose Herrera, ha promesso di fare di tutto per ottenere il rimpatrio del dente. "Ci sono alcuni reperti importanti per il patrimonio naturalistico maltese che sono stati trasferiti all'estero e meritano di essere restituiti", ha dichiarato Herrera al Times of Malta, senza fornire dettagli su come intenda convincere il principe William a privare il pargolo del prezioso dono. Il dente apparteneva a un Carcharodon Megalodon, progenitore dell'attuale squalo bianco che poteva raggiungere i 16 metri di lunghezza.