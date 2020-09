L'ordine esecutivo di Trump per garantire le cure ai neonati

AGI - Ordine esecutivo del presidente Donald Trump che rende obbligatorie le cure per i neonati in ogni circostanza. Il provvedimento denominato "Protecting Vulnerable NEWBORN AND INFANT children" intende "garantire la stessa dignità e gli stessi diritti ad ogni neonato indipendentemente dalle circostanze della sua nascita".

L'ordine include l'obbligo di prime cure d'urgenza e impedisce la discriminazione di individui prematuri o con disabiltà. "Nonostante la legge - si sottolinea nel comunicato - alcuni ospedali si rifiutato di fornire le analisi e i trattamenti salvavita ai bimbi molto prematuri nati prima delle 24 settimane di gestazione perche' ritengono che questi non sopravviverebbero o sarebbero costretti a vivere con disabilita' di lungo periodo".