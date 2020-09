Usa 2020: Trump, sono baluardo Secondo Emendamento

AGI - "Sono l'unica cosa che resta tra voi e il Secondo Emendamento" della Costituzione americana.

Così il presidente Donald Trump durante un comizio ad Atlanta, dove punta all'elettorato afroamericano e dove si è presentato come il baluardo del diritto a portare armi, accusando i Dem di volerlo cancellare.

Secondo il tycoon, i repubblicani tutelano "All Black Lives", ovvero la vita di tutte le persone di colore: così ha detto parafrasando lo slogan degli attivisti per i diritti degli afroamericani (Black lives Matter), durante un comizio in Georgia.