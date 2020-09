Trump nominerà giudice, Dem evocano impeachment

AGI - Si infiamma lo scontro sulla nomina del nuovo giudice della Corte suprema che succederà la progressista Ruth Bader Ginsburg, scomparsa il 18 settembre, e i democratici tornano a parlare di impeachment.

Donald Trump ha assicurato che la nomina "avverrà probabilmente venerdì o sabato" e nella lista di nomi 'papabili' ci sono quattro/cinque donne. Il presidente in un'intervista a Fox News ha spiegato che vorrebbe attendere che si tengano i funerali della giudice, che - ha ripetuto - è stata "una leggenda".

La 'fortuna' del presidente

"Quando hai i voti, puoi fare quello che vuoi", ha affermato il presidente, sottolineando che "il Senato avrà molto tempo per confermare la nomina prima delle elezioni" presidenziali del 3 novembre. Il capo della Casa Bianca si è detto "molto fortunato" a poter nominare tre giudici della Corte suprema. "Alcuni presidenti non ne hanno potuti scegliere nessuno", ha ricordato.

La speaker della Camera, Nancy Pelosi, non ha escluso la possibilità di utilizzare l'impeachment per ostacolare il tentativo dei repubblicani di riempire prima del voto il posto lasciato vacante. "Abbiamo delle frecce nella faretra di cui non ho intenzione di discutere in questo momento, ma è certo che abbiamo una grande sfida davanti".

Pelosi ventila impeachment

"Dobbiamo considerare, ancora una volta, tutti gli strumenti a nostra disposizione", ha avvertito Pelosi. Sulla stessa lunghezza d'onda, Alexandria Ocasio-Cortez, la quale ha detto chiaramente che i Democratici dovrebbero prendere in considerazione l'impeachment del presidente e del ministro della Giustizia, Bill Barr.

In due diversi trasmissioni televisive, Pelosi e la battagliera giovanissima deputata hanno risposto entrambe a una domanda sulla possibilità di un nuovo impeachment. "Questo presidente ha minacciato di non accettare nemmeno i risultati delle elezioni", ha insistito la speaker.

"Il nostro obiettivo principale sarà proteggere l'integrità delle elezioni esattamente come proteggiamo le persone dal coronavirus". "Credo che certamente ci sia stata un'enorme quantità di violazioni della legge da parte dell'amministrazione Trump. Credo che il procuratore generale Barr non sia adatto all'incarico e che abbia avuto una serie di comportamenti potenzialmente contro la legge", le ha fatto eco Ocasio-Cortez.

"Se lo fanno vinciamo tute le elezioni"

La replica di Trump non si è fatta attendere: "Ho sentito che se io farò la nomina, mi metteranno sotto accusa, quindi mi accuseranno fare ciò che devo fare in base alla Costituzione. Se lo fanno, vinciamo tutte le elezioni", ha assicurato. "Se lo fanno, penso che i miei numeri saliranno, penso che vinceremo tutte le elezioni, penso che riconquisteremo la Camera".