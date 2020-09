Johnson domani in Parlamento per punto su coronavirus

AGI - Domani il premier britannico Boris Johnson parlerà in Parlamento sulla situazione del Covid-19, che sarà analizzata in una riunione del Cobra. Intanto, l'impennata di casi di coronavirus ha di nuovo la massima attenzione del governo britannico. Johnson ha cominciato un giro di telefonate con i primi ministri di Scozia e Galles e con il primo e il vice primo ministro dell'Irlanda del Nord.

Tomorrow in the @HouseofCommons there will be an oral statement on Covid-19 from @10DowningStreet @BorisJohnson pic.twitter.com/Kzgdo2FOZl