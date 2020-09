Addio a George Bizos, l'avvocato anti-apartheid che difese Mandela

AGI - E' morto in Sudafrica a 92 anni George Bizos, ex avvocato di Nelson Mandela e di altri noti attivisti anti-apartheid.

Fu anche uno degli architetti della nuova Costituzione del Paese dopo la fine del regime segregazionista.

La sua morte è stata annunciata dal presidente Cyril Ramaphosa, che ha ricordato il suo "immenso contributo alla democrazia" sudafricana.

La sua famiglia ha riferito che "è deceduto in pace a casa per cause naturali".

"Un altro gigante della storia del Sudafrica e delle lotte globali per la giustizia se ne è andato", ha sottolineato la Nelson Mandela Foundation.

Bizos aveva conosciuto il futuro leader del Paese e premio Nobel per la Pace quando entrambi studiavano da giovani legge a Johannesburg e lo aveva difeso in diversi processi, da quello per tradimento nel 1956 a quello nel 1964 in cui Mandela fu accusato insieme ad altri di aver cercato di rovesciare il regime di apartheid e venne condannato all'ergastolo.