Brexit: Michel, Gb chiarisca posizione, accordo non a ogni costo

AGI - Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel non è sicuro che l'Ue riuscirà a raggiungere un accordo con il Regno Unito sulle relazioni post Brexit entro i termini previsti: come ha spiegato in un'intervista a un pool di agenzie di stampa fra cui Reuters, Michel auspica che Londra "chiarisca la sua posizione. Non è possibile lasciare il club europeo e allo stesso tempo mantenere tutti i vantaggi".

In particolare, Michel considera "impossibile che non ci siano conseguenze ad esempio sui dazi". In ogni caso, Michel ha auspicato un accordo "ma non a tutti i costi. Difendiamo gli interessi europei".