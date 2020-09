Nuovo video-choc in Usa: afroamericano muore asfissiato dopo essere stato fermato dalla polizia

AGI - Ancora un video di un afroamericano fermato dalla polizia e morto per asfissia. L'uomo, un trentenne con problemi psichiatrici, correva nudo per le strade di una cittadina vicino a New York ed è stato raggiunto dagli agenti e incappucciato. Nel video girato a marzo ma diffuso solo ora dalla famiglia si vedono i poliziotti coprire la testa a Daniel Prude con un sacco e spingerlo sul terreno per circa due minuti.

Nella notte, poi, a Washington, gli agenti hanno ucciso un afroamericano a Washington durante un controllo circa la presenza di persone armate nel sud-est della capitale. "Gli agenti si sono avvicinati a un'auto da cui sono fuggite alcune persone e un poliziotto ha fatto fuoco colpendo uno di loro" ha spiegato il capo della Polizia di Washington Peter Newsham in una conferenza stampa. "Riteniamo che fossero armati e infatti sul luogo sono state trovate due pistole" ha spiegato ancora. Il ragazzo colpito, di 18 anni, è stato portato all'ospedale dove è stato dichiarato il suo decesso.