 Libano: il diplomatico Adib designato premier

AGI - Il Parlamento libanese ha designato un diplomatico, Mustafa Adib, nuovo primo ministro del Libano: l'indicazione arriva tre settimane dopo che il governo di Hassan Diab si è dimesso in blocco sull'onda delle proteste popolari seguite all'esplosione nel porto di Beirut, una tragedia che ha scosso il Paese già funestato da una delle peggiori crisi della sua storia.

Il nuovo premier designato Adib si è impegnato a formare "a tempo di record" una squadra di ministri composta da "esperti" e "persone competenti" per "attuare" le riforme "tanto attese". "Il compito che ho accettato si basa sul fatto che tutte le forze politiche sono consapevoli della necessità di formare un governo in tempi record e di iniziare ad attuare le riforme, partendo da un accordo con il Fondo monetario internazionale ”, ha detto Adib che ha parlato in tv dopo aver ricevuto l'incarico dal Parlamento.

Adib, ambasciatore libanese in Germania dal 2013, ha ottenuto 90 voti su 119 e ha ricevuto l'appoggio dei principali blocchi politici del Paese l'indicazione arriva tre settimane dopo che il governo di Diab si è dimesso in blocco sull'onda delle proteste popolari seguite all'esplosione nel porto di Beirut, una tragedia costata la vita a 190 persone e che ha scosso il Paese già funestato da una delle peggiori crisi della sua storia.