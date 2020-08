Trump attacca Biden, "con lui nessun americano è al sicuro"  

AGI - I manifestanti di ieri durante la convention alla Casa Bianca "sono teppisti", che hanno dimostrato "una rabbia sfrenata e maniacale, un gruppo di anarchici che non hanno nulla a che fare con George Floyd, non sanno nemmeno chi sia". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, in una manifestazione elettorale in New Hampshire, stato in bilico in vista delle presidenziali, dove ha puntato sul tema della sicurezza, dopo le tensioni e le violenze degli ultimi giorni, accusando il suo competitor Joe Biden di essere un politico di carriera "che metterà in pericolo la sicurezza degli americani".

Gli agitatori, ha scandito Trump, "passeranno dalle rivolte per le strade alla gestione del governo", lanciando un appello a sostenerlo "salvare la democrazia dalla folla"."Nessuno sarà al sicuro nell'America di Biden", ha ribadito. "Questa è una protesta pacifica", si legge nei cartelli ufficiali distribuiti dalla campagna di Trump, facendo riferimento per contrapposizione proprio alle proteste che serpeggiano nelle città americane.

"Qualcuno ha dubbi che vinceremo?", ha chiesto retoricamente, per poi aggiungere "perderei contro un individuo con un QI basso. Non lo voglio. 'Sleepy Joè, non lo voglio". E ancora: Biden è un candidato "debole", "il peggiore mai presentato dal partito democratico". Paventando il rischio che con i Dem gli Stati Uniti finirebbero per essere asserviti alla Cina, e agitando gli spettri di comunismo e socialismo, Trump ha anche sottolineato che i democratici vogliono "eliminare i confini dell'America" e pianificare una "missione suicida" attraverso aumenti delle tasse, scandendo: "Fareste meglio a votare per me o avrete la piu' grande depressione che avete mai visto".Joe Biden "ha un basso quoziente intellettivo", "è appena cosciente", "il ragazzo non sa di essere vivo".

Biden ha risposto a Trump via Twitter: "Il presidente incita alla violenza, ispira i suprematisti bianchi e la sua fallita risposta al COVID sta costando migliaia di vite al giorno. Quando guardi il mondo in questo momento, chiediti: ti senti al sicuro nell'America di Trump?"