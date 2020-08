Il successore di Abe sarà deciso il 15 settembre

AGI - Il partito liberal-democratico giapponese deciderà intorno al 15 settembre il nome del successore del premier Shinzo Abe, che ieri ha annunciato le sue dimissioni per motivi di salute. Lo riferisce l'agenzia stampa nipponica Kyodo.

A quanto affermano diversi media, il giorno definitivo sarà stabilito martedì prossimo. Dato che i liberal-democratici dispongono della maggioranza alla Camera, è praticamente certo che il nuovo leader del partito otterrà anche l'incarico di primo ministro.

Tra i 'papabil' alla successione di cui si è parlato in queste ore, l'ex ministro degli Esteri Fumio Kishida e l'ex titolare della Difesa Shigeru Ishiba hanno già manifestato la propria disponibilità. Tra gli altri possibili candidati figurano anche l'ex capo di gabinetto Yoshihide Suga e il ministro alla Difesa Taro Kono. L'attuale vicepremier Taro Aso ha invece già fatto sapere che non si candiderà. Abe, 65 anni, ha assicurato che assolverà i suoi doversi finchè non sarà nominato il suo successore.