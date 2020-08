Proteste nel Wisconsin, dichiarato lo stato di emergenza

AGI - Il governatore del Wisconsin, Tony Evers, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa delle proteste per Jacob Blake, l'afroamericano ferito a colpi d'arma da fuoco dalla polizia. Lo riferisce il Guardian. Blake è in condizioni stabili, ma suo padre ha detto che è paralizzato dalla vita in giù, anche se non è chiaro se la paralisi sia temporanea o permanente.