Condannato a undici ergastoli il Killer del Golden State

Il "Killer del Golden State", un ex agente di polizia che ha terrorizzato la California negli anni '70 e '80, è stato condannato a undici ergastoli. E per la prima volta, in tribunale, si è scusato con le sue vittime. Joseph James DeAngelo Jr., 74 anni, ha ammesso tredici omicidi e decine di stupri come parte di patteggiamento con l'accusa per evitare la pena di morte.

Dopo aver ascoltato per quattro giorni, impassibile dietro la mascherina, le testimonianze e l'elenco dei suoi orribili crimini, si è alzato poco prima della pronuncia del verdetto per un raro atto di pentimento. "Ho ascoltato tutte le vostre testimonianze. Ognuna di esse. E sono molto dispiaciuto per tutti coloro che ho ferito", ha affermato. Le sue parole non hanno commosso il giudice Michael Bowman, che ha affermato di aver pronunciato in questo caso "la pena assolutamente massima che la corte può legalmente sentenziare": undici condanne all'ergastolo, senza possibilità di libertà condizionale.

Le vittime di Joseph DeAngelo si erano susseguite per tre giorni al banco dei testimoni per raccontare le loro terribili testimonianze. "I sopravvissuti hanno parlato chiaramente: l'imputato non merita pietà", ha insistito il giudice mentre in aula scoppiavano gli applausi. Patricia Murphy, 29enne quando Joseph DeAngelo la violentò più volte nel settembre 1976, descrisse quest'ultimo come un "mostro senz'anima" in un testo letto da una delle sue figlie, Patti Cosper. "Spero che marcisca in prigione", ha dichiarato quest'ultima.

Prima che il giudice emettesse il verdetto, gli avvocati di DeAngelo avevano provato a ritrarlo come un padre di famiglia e hanno cercato di fare leva sulla sua confessione nella speranza che possa portare "un po' di conforto alle vittime e ai loro parenti". Il procuratore Todd Spitzer ha dichiarato in tribunale che avrebbe voluto che l'imputato fosse stato condannato a morte: "Piuttosto che vederti guardare dritto davanti a te, fissando il vuoto, avrei preferito vederti tuffarti in silenzio nelle tenebre".

Il "Golden State killer" ha commesso decine di omicidi e stupri tra il 1975 e il 1986. L'età delle sue vittime variava dai 14 ai 41 anni. La maggior parte dei suoi crimini ha avuto luogo intorno a Sacramento, ma alcuni sono avvenuti nella Baia di San Francisco e nell'estremo sud della costa della California, mentre si trasferiva con sua moglie.

Meticoloso, faceva irruzione nelle case delle sue vittime di notte. Spesso aggrediva le donne sole quando dormivano, o le coppie, legandole e poi violentando le donne davanti ai loro compagni. Per incastrarlo ci sono voluti il Dna lasciato sulle scene dei crimini e i controlli incrociati effettuati con informazioni genetiche su un membro della famiglia del serial killer scoperto su un sito web dedicato alla genealogia. È stato arrestato solo nel 2018, più di tre decenni dopo che aveva brutalmente posto fine alla sua violenza seriale con lo stupro e l'omicidio di una 18enne.