Una foto dal passato: Bill Clinton massaggiato da vittima di Epstein

AGI - A poche ore dall'intervento di Bill Clinton alla seconda giornata della Convention democratica virtuale, il Daily Mail ha pubblicato in esclusiva foto che ritraggono l'ex presidente Usa (1993-2001) mentre si fa fare un messaggio al collo da una delle vittime di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di traffico sessuale di minorenni e morto in carcere l'anno scorso.

Bill Clinton gets neck massage from Epstein victim in never-before-seen photos - as he addresses Dem convention TONIGHT https://t.co/jqpl15JshM pic.twitter.com/GbyMOm5MDf — Daily Mail US (@DailyMail) August 18, 2020



Sono foto del 2002 che mostrano Clinton, allora 56enne, seduto e appoggiato a uno schienale che si fa massaggiare dall'allora 22enne Chauntae Davies, inginocchiata su una sedia dietro di lui durante una sosta per un rifornimento in un piccolo aeroporto del Portogallo del 'Lolita Express', l'aereo privato di Epstein. In una seconda immagine, l'ex presidente sembra sorridere sollevato.





