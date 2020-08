Mauritius, la petroliera si spezza in due. Ora si rischia il disastro ambientale

L'incubo di un disastro ambientale si sta materializzando davanti alle coste delle Mauritius: la petroliera giapponese MV Wakashio, che si era incagliata il 25 luglio, si è spezzata in due. La popolazione sta intervenendo con mezzi di fortuna per evitare un'ulteriore fuoriuscita di greggio dall'imbarcazione, che trasportava un carico da 4 mila tonnellate di petrolio, parte del quale si è già riversata in mare, minacciando la barriera corallina e la vitale industria turistica del piccolo Stato dell'Oceano Indiano sud-occidentale.

"È stato osservato un grande distacco della sezione anteriore dell'imbarcazione", ha annunciato in un comunicato il Comitato per le crisi nazionali delle Mauritius, dove la settimana scorsa è stata dichiarata l'emergenza ambientale. Già ieri mattina, la squadra dei soccorsi aveva avvertito che le condizioni della petroliera "stavano peggiorando" e che si sarebbe potuta rompere "in qualsiasi momento".