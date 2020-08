Il 'cerchio magico' di Trump, quattro super consulenti per battere Biden 

AGI - Ci sarebbe un “cerchio magico” anche per Donald Trump, un gruppo ristretto di quattro persone con cui il presidente degli Stati Uniti imposterà la sua strategia in vista dei dibattiti televisivi. Lo rivela l’agenzia Axios che parla di un incontro riservato, avvenuto due settimane fa nella sala conferenze di un golf club di proprietà di Trump, con un tema sul tavolo: come battere Joe Biden in tv. Il presidente avrebbe incontrato al Bedminster Golf Club, in New Jersey, il genero Jared Kushner, il direttore della campagna, Bill Stepien, il consigliere Jason Miller e l’ex governatore del New Jersey, Chris Christie, che giocò un ruolo chiave nella sconfitta di Hillary Clinton nel 2016.

Quattro anni fa Christie “allenò” Trump nelle “simulazioni” dei dibattiti televisivi, recitando il ruolo della sua avversaria, e dunque ribattendo agli interventi del tycoon usando gli argomenti che, probabilmente, avrebbe utilizzato la sfidante. Il gruppo avrebbe deciso di incontrarsi ogni dieci giorni per fare il punto. Non è prevista la presenza fissa di altre persone, ma solo di qualche esperto via via, in base ai temi. Trump, secondo Axios, vuole mantenere un gruppo ristretto per evitare fughe di notizie. Si sa solo che il presidente avrebbe lodato Christie, a cui da ora in poi potrebbe spettare il compito di “interpretare” Biden nelle simulazioni dei dibattiti televisivi reali, il primo dei quali è in programma il 29 settembre.