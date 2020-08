Sparatoria fuori dalla Casa Bianca. Trump interrompe per alcuni minuti una conferenza stampa

Interrotta, dopo appena due minuti, la conferenza stampa alla Casa Bianca. Il presidente Donald Trump è stato avvisato da un consigliere e ha lasciato la sala. Non si conosce il motivo. Secondo quanto si è appreso, Trump è stato portato nel bunker della Casa Bianca che è stata posta in lockdown per motivi di sicurezza.

Dopo qualche minuto Trump è tornato in salsa: è tutto "sotto controllo", ha dettto, prima di chiarire quello che stava succedendo all'esterno: "Qualcuno ha sparato fuori dalla Casa Bianca ed è stato colpito dagli agenti della sicurezza. Ora lo stanno portando in ospedale". "L'incidente" ha detto Trump, "è avvenuto fuori dalle cancellate della Casa bianca, ma piuttosto vicino".