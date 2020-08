Allarme caldo in Germania e Francia, temperature verso i 40 gradi

AGI - Quaranta gradi in Francia, fino a 38 gradi in Germania: i servizi metereologici prevedono un weekend "tropicale" in Europa centrale, con gli esperti che parlano di "temperature-simbolo dello sconvolgimento climatico in atto".

A quanto afferma Meteo-France, la soglia sempre meno simbolica dei 40 gradi era stata superata solo una volta negli anni '60 e una volta negli anni '70. Nei due decenni successivi il superamento di quella temperatura è diventata più frequente, per accelerare ancora dal 2008 in poi, con un doppio picco nel 2019 e nel 2020, anni in cui si osserva come il caldo di estenda sempre di più anche verso il nord del Paese.

Il Deutsches Wetterdienst (Dwd), ossia il servizio metereologico tedesco, parla di un fine settimana a 38 gradi su buona parte della Germania, con le eccezioni della zona costiera a nord e delle Prealpi: sono temperature a cui la Repubblica federale non era abituata. In particolare, i picchi di calore si potrebbero registrare verso Ovest.