Aereo fuori pista si spezza in due in India, 20 i morti secondo stampa locale

AGI - Un aereo della Air India Express con 191 persone a bordo proveniente da Dubai è uscito fuori pista all'aeroporto Calicut, in Kerala, nel sud dell'India. I soccorritori sono al lavoro . Il primo bilancio ufficiale è di almeno 14 morti e 123 feriti. Secondo la stampa indiana, il pilota è morto e il copilota sarebbe ferito in modo grave.

Le prime immagini diffuse dai media mostrano l'aereo spezzato in due. L'incidente è avvenuto mentre nella zona cadeva una fitta pioggia. L'aereo non ha preso fuoco e tutti i passeggeri sono stati evacuati.

A bordo dell'aeromobile c'erano 174 passeggeri, 10 neonati, 2 piloti e cinque membri dell'equipaggio, riferisce la compagnia aerea.

