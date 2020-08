Per Musk sono stati gli alieni a costruire le piramidi, l'Egitto lo invita a visitarle

Non è chiaro se sia stato ironico o serio ma il tweet di Elon Musk in cui afferma che "le piramidi sono state ovviamente costruite dagli alieni" non poteva passare inosservato. Il fondatore di SpaceX e Tesla ha riportato tra i trend topic un tema tanto caro ai teorici della cospirazione e ha generato un flusso prevedibile di risposte che vanno dall'ironico al furioso, in particolare tra la comunità egiziana che non ha gradito il sarcasmo.

La ministra egiziana della cooperazione internazionale, Rania al-Mashat, anche lei esperta dei social, ha comunque visto un'opportunità di marketing per contribuire a rilanciare il settore del turismo del Paese colpito dalla pandemia. "Seguo il tuo lavoro con molta ammirazione", ha scritto Mashat, ex ministra del Turismo. "Invito te e Space X a esplorare gli scritti su come siano state costruite le piramidi e anche a controllare le tombe dei costruttori delle piramidi. Musk, ti ​​stiamo aspettando", ha aggiunto, invitando l'imprenditore a venire a vedere di persona una delle sette meraviglie del mondo antico, le enormi tombe egiziane costruite per i faraoni e le loro consorti.