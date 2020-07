Obama e Clooney scendono in campo per Biden

AGI - L'ex presidente Barack Obama e la George Clooney in campo insieme per raccogliere fondi per lo sfidante democratico per la Casa Bianca Joe Biden. Secondo le anticipazioni dei media Usa, saranno protagonisti di un colloquio virtuale che prevede, per partecipare all'evento, biglietti a partire da 250 dollari e fino a 250.000. Clooney aveva contribuito alla raccolta fondi per Obama sia nel 2008 e sia nel 2012.