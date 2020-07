Von der Leyen: "Giusto che l'Italia sia la prima beneficiaria del Recovery Fund"

Anche Merkel vorrebbe l'intesa al più presto e spiega che i soldi non arriveranno prima del 2021. Ma il capo del governo olandese: "Non c'è nessuna fretta, ci concentriamo sui contenuti". Michel: "Non sottovalutare le difficoltà, proposta di compromesso prima del nuovo summit". Kurz: "No a condivisione del debito"