Il parlamento egiziano ha autorizzato un eventuale intervento in Libia

Il Parlamento egiziano ha dato il 'via libera' a un possibile intervento militare in Libia. I deputati, ha fatto sapere il Parlamento, hanno approvato un possibile intervento armato in Libia se le forze del governo di Tripoli, sostenute dalla Turchia, continuano ad avanzare verso Est. La Camera, si legge nella nota, ha approvato all'unanimità l'invio di "elementi dell'esercito in missioni di combattimento fuori dai confini dello Stato egiziano, per difendere la sicurezza nazionale".