Violento terremoto in Papua Nuova Guinea

AGI - Un terremoto di magnitudo 7 ha colpito la regione orientale della Papua Nuova Guinea. Lo riferisce l'Istituto geofisico statunitense Usgs, che ha registrato l'epicentro a una profondità di 79,8 km, vicino alla costa orientale, circa 150 km dalla capitale Port Moresby.

La scossa è stata avvertita in diverse città e villaggi, anche a grande distanza, gettando nel panico gli abitanti che si sono riversati in strada. Tuttavia, finora, non sono state riportate notizie di danni o vittime. Inizialmente, era stato diramato un allarme per onde potenzialmente pericolose nelle zone costiere vicine, ma è stato poi revocato.