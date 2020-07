Muore di cancro Kelly Preston, moglie di John Travolta

AGI - E' morta a 57 anni Kelly Preston, la moglie di John Travolta. Lo ha scritto lui stesso sulla pagina Facebook. "E' con il cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso i suoi due anni di battaglia contro il cancro al seno. Ha combattuto una lotta coraggiosa con l'amore e il sostegno di tantissimi".

"Io e la mia famiglia saremo per sempre grati ai suoi medici e infermieri del MD Anderson Cancer Center, tutti i centri medici che la hanno aiutata, così come ai suoi tanti amici e cari che sono stati al suo fianco. L'amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati.

"Mi prenderò un po 'di tempo per esserci per i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentite per un po'. Ma sappiate che sentirò la vostra effusione d'amore nelle prossime settimane e nei prossimi mesi mentre guariamo".

Nata il 13 ottobre 1962 alle Hawaii, Kelly Preston ha studiato teatro e teatro all'Università della California del Sud. E' arrivata alla fama per il suo ruolo nella commedia di successo del 1988 "Twins", con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, ed e' apparsa in decine di film e spettacoli televisivi nel corso della carriera.

Fra gli altri ruoli, ha interpretato l'ex fidanzata del personaggio titolare nella commedia romantica di successo del 1996 "Jerry Maguire", che ha visto anche la partecipazione di Tom Cruise e Renee Zellweger.

Travolta e Preston si sono sposati nel 1991 e hanno avuto tre figli. Il loro figlio maggiore è morto nel 2009 a 16 anni.