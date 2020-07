Nuovo record di casi negli Usa. I contagi salgono a 3,1 milioni

Nuovo record giornaliero di contagi negli Usa con oltre 65.000 nuovi casi. Emerge dai dati di Johns Hopkins University.

Nelle ultime 24 ore sono state registrate 65.551 nuove infezioni, da 60.200 alla vigilia. Il totale dei casi è salito 3.111.902 mentre il bilancio dei decessi si è aggravato a 133.195.

In Florida un altro bimbo di 11 anni è morto per complicazioni legate al coronavirus. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie. E' il quarto minorenne deceduto nello Stato Usa per il Covid-19.

In Texas, invece, è stato registrato un altro record giornaliero di decessi collegati al coronavirus. In 24 ore sono morte 105 persone portando il bilancio dei decessi nello Stato a 2.918. I nuovi casi sono stati 9.782, per un totale di 230.346.