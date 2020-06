"Il Covid è ancora un rischio", avverte il ministro della Salute tedesco

Il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ribadisce che il Covid-19 resta "un rischio" dopo che due comuni del Nord Reno-Westfalia sono tornati in lockdown dopo lo scoppio di un nuovo focolaio in un mattatoio. "Notiamo che se la rendiamo troppo facile per questo virus, si diffonde molto, e rapidamente di nuovo.

Non avviene solo a Guetersloh ma anche a Gottinga, a Leer, a Brema e in chiese e cerimonie familiari", ha dichiarato Spahn all'emittente tedesca Ard. "Ecco perché è+ importante chiarire che, sebbene il numero sia stato basso per molte settimane, questo virus è ancora presente", ha aggiunto.