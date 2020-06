Gran Bretagna, attacco con il coltello a una manifestazione contro il razzismo. Tre morti

AGI - Tre persone sono morte e due sono state ricoverate in condizioni critiche dopo l'assalto con il coltello a Reading. Il Telegraph cita una fonte che parla di tre persone uccise sulla scena e due ricoverate al Royal Berkshire Hospital, dove sono state rianimate.

La polizia sta trattando il caso come un attacco casuale e non è sicura su chi ne sia responsabile. Testimoni oculari hanno riferito dei soccorsi sul posto forniti da polizia e paramedici.

L'accoltellamento è avvenuto nella città del sud della Gran Bretagna, durante una manifestazione di Black Lives Matter. La polizia di Thames Valley ha twittato: "Stiamo intervenendo su un incidente ai Forbury Gardens, a Reading, inviati agenti sulla scena".

We are aware of reports of an incident in Forbury Gardens, Reading.



Officers are on the scene and investigating the incident.