Riapertura delle frontiere Ue: al via la App unica per chi viaggia

La Commissione europea lancia "Re-open EU", una piattaforma web che contiene informazioni essenziali "per una riapertura sicura della libera circolazione e del turismo in Europa". Per aiutare le persone a pianificare con sicurezza i loro viaggi e le vacanze durante l'estate e oltre, la piattaforma fornirà informazioni in tempo reale su frontiere, mezzi di trasporto disponibili, restrizioni di viaggio, salute pubblica e misure di sicurezza come l'allontanamento fisico o l'uso di maschere, come cosi' come altre informazioni pratiche per i viaggiatori.

La piattaforma è una delle misure annunciate dalla Commissione nel pacchetto Turismo e trasporti del 13 maggio per aiutare il turismo a riprendere in sicurezza nell'UE rispettando le necessarie precauzioni sanitarie. "Re-open Eu" centralizza le informazioni aggiornate della Commissione e degli Stati membri in un unica piattaforma e consentirà alle persone di consultare informazioni specifiche per paese per ciascuno Stato membro dell'UE attraverso una mappa interattiva, offrendo aggiornamenti sulle misure nazionali applicabili e consigli pratici per i visitatori nel paese. La piattaforma è accessibile su desktop e dispositivi mobili seguendo il link https://reopen.europa.eu/. Le informazioni sono disponibili nelle 24 lingue ufficiali dell'UE.