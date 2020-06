A rischio l'amicizia tra Meghan Markle e Jessica Mulroney

L'amicizia tra Meghan Markle e Jessica Mulroney e' a rischio: secondo fonti ben informate citate dal Daily Mail, la duchessa di Sussex ha dovuto prendere le distanze dalla migliore amica, conosciuta designer e nuora dell'ex primo ministro canadese, dopo che questa e' stata accusata di aver attaccato una influencer di colore, minacciando di denunciarla e rovinarle la carriera.

La moglie del principe Harry e' "assolutamente mortificata" per le minacce lanciate dalla designer contro l'influencer Sasha Exeter e "non puo' piu' essere associata a lei", hanno riferito le fonti. Meghan ha difeso la migliore amica dall'accusa di razzismo, ma "gli amici riflettono gli amici e a causa di quello che c'e' in ballo non puo' piu' essere associata a lei, almeno in pubblico. Deve farlo per preservare la sua dignità e reputazione".

Jessica Mulroney, sposata con il figlio dell'ex premier canadese Ben Mulroney e madre di tre figli, e' stata licenziata dall'emittente Abc della quale era un volto noto come ospite al programma 'Good Morning America' e si e' vista annullare anche il suo reality 'I do, Redo' dalla Ctv canadese.

Tutto è nato con l'appello lanciato qualche tempo fa dalla influencer di colore Sasha Exeter alle colleghe bianche, invitandole ad usare le loro piattaforme per promuovere il movimento Black Lives Matter. Secondo la Exeter, la Mulroney ha reagito male alla sua richiesta, non e' chiaro perche' o in che modo, e la discussione e' degenerata fino alla minaccia della designer canadese di contattare le aziende con cui la influencer lavorava per screditarla.

Una volta che la situazione e' stata denunciata in pubblico, la migliore amica di Meghan ha postato un messaggio di scuse sui social ma privatamente ha annunciato alla Exeter una denuncia per ''diffamazione''. Finita nella bufera, la Mulroney ha diffuso un altro messaggio di scuse, riconoscendo di ''aver sbagliato'' e annunciando ''un passo indietro dai social media nei prossimi giorni per dare il microfono alle voci nere che prenderanno in carico il mio profilo''.