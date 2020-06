La Svizzera dal 15 giugno riapre confini anche con l'Italia

La Svizzera riaprirà il 15 giugno i suoi con l'Italia e con tutti gli altri Stati Ue ed Efta, estendendo un provvedimento che inizialmente doveva riguardare solo Austria, Germania e Francia. L'annuncio è arrivato dopo una videoconferenza dei ministri dell'Interno dei Paesi Schengen ed è stata spiegata dal Consiglio federale elvetico con il buon andamento epidemiologico degli altri Paesi europei.

Nella videoconferenza è intervenuto il ministro per le Migrazioni, Mario Gattiker, che ha preso atto della volontà espressa da numerosi colleghi di abolire nuovamente i controlli alle frontiere a partire dal 15 giugno. Per tutta la settimana prossima, quindi l'ingresso in Svizzera da Paesi Ue o Efta resterà possibile solo in caso di "assoluta necessità" che dovrà essere valutata dall'autorità doganale.