Crollo delle vendite al dettaglio nell'Eurozona ​

Netto calo delle vendite al dettaglio nella zona euro ad aprile: nel mese del lockdown europeo, secondo Eurostat, le vendite al dettaglio dell'area euro sono diminuite dell'11,7% rispetto a marzo e del 19,6% su base annua. Nell'intera Ue il calo è stato dell'11,1 per cento nell'Unione europea.



In crescita, rileva Eurostat, il volume del commercio al dettaglio per corrispondenza e via Internet che e' aumentato del 10,9 per cento nella zona euro e dell'11,9 per cento nell'Ue.