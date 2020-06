La Cina allenta le restrizioni sui voli passeggeri in arrivo, permettendo un aumento delle compagnie aeree straniere che possono operare un volo a settimana sul Paese a partire dall'8 giugno. Lo ha annunciato la Civil Aviation Administration of China (Caac), l'ente per il trasporto aereo cinese, aggiungendo che a tutte le linee aeree sarà permesso di aumentare a due i voli in una settimana, qualora non siano stati registrati passeggeri risultati postivi al test per il Covid-19 per un periodo di tre settimane consecutive.

Con l'allentamento del piano di voli in vigore dal 12 marzo, deciso a causa dell'epidemia di Covid-19, che penalizzava le compagnie aree statunitensi verrà anche permesso alle linee aeree Usa di tornare a operare voli sulla Cina.

La decisione giunge all'indomani della mossa di Washington di vietare l'ingresso nel Paese alle compagnie aeree cinesi a partire dal 16 giugno prossimo per esercitare pressioni su Pechino a riprendere ad accettare i voli delle compagnie aeree statunitensi.