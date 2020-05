Gli astronauti della Nasa sono a bordo della Crew Dragon, ma l'incognita è il meteo

AGI - Gli astronauti della Nasa Doug Hurley e Bob Behnken sono a bordo della navicella Crew Dragon della SpaceX e ora gli occhi sono puntati fuori, alle condizioni meteo.



La navicella - destinata a riportare per la prima volta l'uomo nello spazio dal suolo americano dopo la fine del programma Shuttle nove anni fa - oggi ritenta il lancio verso la Stazione spaziale internazionale dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral, in Florida.

Pesa ancora l'incognita maltempo col 50% delle probabilità che si rimandi a domani il lancio: al momento, il meteo non appare favorevole ma si aspetta un possibile miglioramento.



Il primo tentativo di lancio, mercoledì scorso, non è avvenuto proprio per via del maltempo. Al lancio assisterà anche il presidente Usa, Donald Trump.