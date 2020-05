Sedici arresti a Hong Kong. La polizia circonda il parlamento 

E' di almeno sedici arresti il bilancio delle proteste a Hong Kong contro contro la proposta di legge in discussione in Parlamento che prevede fino a tre anni di carcere e multe onerose per chi insulti l'inno nazionale cinese. La mattina è stata segnata da una forte presenza della polizia attorno al palazzo dell'Assemblea Legislativa, il Parlamento della città, dove oggi si tiene la seconda lettura della legge.

Tutti gli arrestati hanno tra i 14 e i 40 anni, per reati che riguardano il possesso di armi offensive - tra cui tre bombe Molotov - o uso illegale e guida pericolosa, ma la mattinata e' trascorsa senza significativi scontri tra polizia e manifestanti.

Con il blocco delle strade davanti alla sede dell'Assemblea Legislativa, i manifestanti si sono riuniti nell'area di Causeway Bay, dove la polizia ha chiesto loro di disperdersi. Gli agenti hanno usato pallini al pepe per disperdere i manifestanti, mentre le tensioni appaiono in crescita nel primo pomeriggio, ora locale.

La tensione è tornata alta nell'ex colonia britannica la settimana scorsa a causa di una controversa legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong che la Cina si appresta ad approvare.​