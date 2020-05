In Spagna gli stranieri potranno prenotare le vacanze da luglio

I turisti stranieri possono prenotare le vacanze in Spagna da luglio, in vista dell'allentamento dello stato d'allarme e della fine della quarantena per chi proviene dall'estero. Lo ha detto in un'intervista la ministra dell'Industria Commercio e Turismo Reyes Maroto che ha difeso l'imposizione della quarantena per chi arriva in Spagna da fuori. Una misura, ha detto la ministra, che hanno preso anche altri paesi ma che è temporanea.