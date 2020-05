Da Taiwan pieno appoggio ai 'ribelli' di Hong Kong

La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, assicura il "massimo sostegno" ai manifestanti pro-democrazia di Hong Kong, all'indomani delle proteste contro la legge sulla sicurezza nazionale nell'ex colonia britannica, e assicura unità con i partner dell'isola nella solidarietà all'ex colonia britannica, in quello che appare un riferimento agli Stati Uniti.

"A tutti coloro che a Hong Kong stanno combattendo per i valori che avete più cari, voglio dire che Taiwan ha sempre dato il massimo sostegno e interesse", scrive Tsai su Twitter. "Il nostro governo guarda con attenzione gli sviluppi e reagisce con cautela per assicurare pienamente la nostra sicurezza e gli interessi nazionali".

To all those in #HongKong currently fighting for the values you hold most dear, I want to say that #Taiwan has always given our utmost concern & support. Our government is closely watching developments & responding with caution to fully ensure our national security & interests. pic.twitter.com/t1mEZ2hssQ