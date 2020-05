Nel mondo 5 milioni di casi e 325 mila morti. Usa e Gb in testa 

La pandemia del nuovo coronavirus ha ucciso oltre 325 mila persone in tutto il mondo, tra cui più di tre quarti in Europa e negli Stati Uniti. è quanto risulta da un conteggio elaborato da Afp. In tutto il mondo sono stati registrati 325.003 decessi (per 4.939.642 casi di contagio), di cui 169.671 in Europa (1.944.207 contagi), il continente più colpito. Gli Stati Uniti sono il Paese con il maggior numero di vittime (92.387), davanti a Regno Unito (35.704), Italia (32.330), Francia (28.132) e Spagna (27.888).

Il presidente americano, Donald Trump, è quindi tornato ad attaccare la Cina per il ruolo avuto nella pandemia di coronavirus. "Qualche matto in Cina ha appena diffuso una dichiarazione incolpando tutti tranne la Cina per il virus che ha ucciso centinaia di migliaia di persone. Per favore spiegategli che è stata l''incompetenza della Cina' e nient'altro, che ha causato questa strage in tutto il mondo", scrive su Twitter.

Poi sul numero dei contagi, Trump precisa che l'alto numero registrato negli Usa è dovuto al fatto che "i nostri test (per accertare il nuovo coronavirus) sono molto meglio".

Secondo il presidente Usa, il fatto che gli USA abbiano 1,5 milioni di contagi da nuovo coronavirus -in aggiunta ai quasi 92 mila decessi- vuol dire che gli Usa fanno "più test di chiunque altro". "Così se abbiamo tanti casi, io non la considero una cosa cattiva: la considero in un certo qual modo una buona cosa perché vuol dire che il nostro sistema di test è migliore. Lo vedo come un punto d'onore, davvero un punto d'onore. è un omaggio al sistema del teste e a tutto il lavoro che tanti professionisti fanno".

Secondo i Cdc di Atlanta, il centro federale statunitense di controllo e diffusione delle malattie, gli Usa hanno realizzato 12,6 mln di tes. Trump rispondeva a una domanda sull'ipotesi che stesse considerando la chiusura delle frontiere con l'America Latina, con il Brasile in particolare che al momento è il Paese con il terzo più alto numero di contagi al mondo, dopo Usa e Russia.