C'è un nuovo focolaio Covid in un macello della Bassa Sassonia

Ancora un focolaio di coronavirus in un grande macello tedesco: sono risultati positivi ben 92 dipendenti di un impianto per la lavorazione della carne a Dissen, in Bassa Sassonia, per i quali è stata disposta un'immediata quarantena, così come per tutte le persone entrate con loro in contatto. La produzione presso la fabbrica e' stata temporaneamente sospesa.

Molti dei lavoratori colpiti erano contratti stagionali sistemati in alloggi collettivi. Il caso degli improvvisi focolai registrati nei grandi macelli tedeschi - tra cui quelli in Nord-Reno Vestfalia, nello Schleswig Holstein e in Baviera - e le sue conseguenze è sulle prime pagine dei giornali da almeno due settimane.

Il "Corona-Kabinett", ossia l'unita' di crisi interna al governo tedesco sul coronavirus, sta valutando l'ipotesi di modificare le normative sull'utilizzo dei contratti stagionali, in prevalenza lavoratori stranieri provenienti dall'est europeo. L'improvviso aumento dei contagi nei macelli aveva portato a far crescere il tasso di contagio in Germania, il "fattore R + 0", oltre la soglia critica dell'1, poi riabbassatosi, mentre le stesse imprese della lavorazione della carna hanno avviato "tamponi di massa" sui propri dipendenti.